Ayasofya'da 'ayakkabı' tweeti eski çıktı

Geçtiğimiz haftalarda İmparatorluk Kapısı'nda tahribat oluşan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hakkında sosyal medyada ortaya atılan 'ayakkabı' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir internet kullanıcısı, sosyal medya profilinden paylaştığı fotoğrafın altına 'Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umrunda değil bu durum, yardıma ihtiyacı var' notunu düştü. İnternet kullancısının tweeti birçok haber sitesinde gerçekmiş sanılarak haberleştirildi. Tek bir tweetin kısa sürede gündem olması İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi. Söz konusu fotoğrafın eski olduğu tespit edildi.İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan son dakika açıklamasında 'Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne dair, 9 Mayıs 2022 tarihinde bazı medya organlarında yer alan 'Ayasofya'da Su Haznesinin Kapağı Kırılarak İçine Ayakkabı Konuldu' iddiaları gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğrafın bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır' denildi.'Hepimiz için kıymetli ve en özel değerleri yansıtan, insanlığın ortak mirası olan bu eşsiz yapıya ilişkin haber ve iddiaların ilgili kurum ve kuruluşları yıpratma amaçlı olduğu üzüntüyle müşa hede edilmiştir. Haberlerde 'Su haznesi' olarak adlandırılan, Osmanlı Dönemi mermer küpün bakır kapağı nın menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımi mevcuttur. Adi geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.'Açıklamanın devamında 'Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimle rinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir' ifadelerine yer verildi.'Bununla birlikte Ayasofya-i Kebir Camiindeki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Kon servasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontroller yapılmakta, herhangi bir deformas yon görülmesi halinde anında müdahale edilmektedir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yıpratmaktan başka bir gayesi olmayan, geçmişteki görün tüleri bugünmüş gibi gösteren ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.'