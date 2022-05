İngiliz Financial Times CHP'deki adaylık savaşını yazdı: Kılıçdaroğlu can atıyor ama kazanma ihtimali en düşük aday!

Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye'deki seçim sürecini yakında takip ediyor. 6'lı masanın dağılması sonrası CHP'deki aday kriziyle ilgili bir analiz kaleme alan gazete, Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için can attığını ancak Başkan Erdoğan'ı yenebilecek güçte olmadığını yazdı.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, kapsamlı bir analiz hazırlayarak muhalefetin gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında kimi çıkaracağına dair öngörülerde bulundu.başlığının kullanıldığı makalede, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adayını açıklamakta gecikmesinin elindeki en iyi fırsatı yitirmesine sebep olabileceği belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan beri partiyi yönettiğine ve Erdoğan'a karşı arka arkaya mağlubiyetler aldığına dikkat çekilirken, 2019'daki yerel seçimlerde zafer elde etmesi ve 20 yıl boyunca hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yöneten Erdoğan'a karşı bir ittifak oluşturmasının en büyük başarı olduğu da aktarıldı.UKRAYNA SAVAŞIRusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş ile birlikte Türkiye'nin bir arabulucu olarak NATO ülkeleri gözünde önemini artırdığına ve Erdoğan'ın bu fırsatı kullandığına da değinildi.'KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYA CAN ATIYOR'Öte yandan muhalefetten bir yetkili ise, 'Eğer bana geçen yıl sorsaydınız, bu seçimde zafer çantada Erdoğan kaybedecek derdim fakat şimdi bu konudan daha az zafer çantada, Erdoğan kaybedecek derdim fakat şimdi bu konudan daha az eminim' dedi.KAZANMA İHTİMALİ EN DÜŞÜK ADAY KILIÇDAROĞLUMuhalefet kanadında en büyük endişenin Kılıçdaroğlu'nun kendisini Erdoğan karşısında aday göstermesi ve Erdoğan'ın onu 'canlı canlı yemesi' olduğu aktarılırken 5 ittifak partisinden üst düzey bir yetkili, 'Kılıçdaroğlu, aday olmaya can atıyor. En iyi cumhurbaşkanı olacağına kuşkum yok fakat o kazanma ihtimali en düşük olanı' dedi.Analizde, 'Türkiye cumhurbaşkanına karşı yarışmak için kim seçilirse seçilsin, Mart ayında yüzde 61'e ulaşan kaçak enflasyona öncülük etmesine rağmen ülkenin en popüler siyasi isimlerinden bir olmaya devam eden deneyimli bir politikacıyla karşı karşıya kalacak' denildi.İNGİLİZLER İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'I ÖNE ÇIKARDI2014 yılında Erdoğan'ın 13 puanlık bir farkla kazandığı belirtilirken yapılan anketlerde Erdoğan karşısında kafa kafaya yarışabilecek iki potansiyel aday olduğu da belirtildi. Financial Times, bunların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olduğunu aktardı. Yavaş'ın muhafazakar ve milliyetçi olduğunu fakat aynı zamanda deneyimli olduğuna da dikkat çekilirken İmamoğlu'nun da öne çıktığı belirtildi.'SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYEBİLİR'Fakat İmamoğlu'nun Erdoğan'ın yarattığı cumhurbaşkanlığı sisteminin rafa kaldırmak için 'çok hırslı' olduğuna dair yorumlar yapıldı. Muhalefetteki küçük partilerden birinin üst düzey yetkilisi, 'O yeni bir Tayyip Erdoğan olabilir. Kimse bunu istemez. Bir kez o rolegeldiğinde ve bütün o güçle istediğini yapabilirsin' yorumunu yaptı.Gazeteye konuşan ve İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir yetkili ise, 'Erdoğan ile tek benzerliği Karadenizli olması ve gençken futbol oynaması. Bu ikisi haricinde hiçbir ortak noktaları yok' dedi.Gazeteye konuşan üst düzey bir İyi Parti yetkilisi, Akşener'in Erdoğan'ı ilk turda kolayca yenebilecek ve bir ikinci tura kalmadan zafer elde edebilecek bir aday aradığını aktardı. Financial Times ise Akşener'in İmamoğlu'na destek verebileceğine dair işaretler olduğunu yazdı.HDP DETAYIFinancial Times'ın makalesinde terörün siyasi ayağı HDP'ye de geniş yer ayrıldı. İngiliz gazete Türkiye'deki Kürt seçmenlerin AK Parti'ye olan desteğini göremezden gelerek, HDP'yi Türkiye'nin en büyük Kürt azınlık partisi olarak tanımladı. Makalede, 'Aday belirlerken en önemli detay, Türkiye'nin en büyük Kürt azınlık partisinden onay almak olmalı. Seçimlerde yüzde 12 oy alması beklenen parti şu an bir ittifakın içinde değil. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş arasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu HDP tabanına daha yakın' yorumu da yer aldı.Yavaş'ın ise milliyetçi geçmişinin HDP tabanından karşılık göremeyeceği belirtildi. Analizde, 'Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler onun, anketlerde rakipleriyle arasını kapatmasını beklediğinden şüpheleniyor. Onun kendisine sadık olan ve seçimde aday olmasının riskli olduğu gerçeğini söylemekten çekinenlerle sarıldığını düşünüyorlar' ifadesi de yer aldı.