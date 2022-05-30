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MSB'den acı haber! Pençe Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu

MSB'den acı haber! Pençe Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit
Ekleme: 30.05.2022 - 01:19 Güncelleme: 30.05.2022 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
MSB'den acı haber! Pençe Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.


Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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MSB'den acı haber! Pençe Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit
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