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Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi

İstanbul'un Fethinin 569. yılı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkulu bir törenle kutlandı. Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törende alandaki kişi sayısının 560 bin olduğu bilgisini verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüz binlerin katıldığı etkinliği hazmedemeyerek 'korsan' olarak nitelendirdi

Ekleme: 30.05.2022 - 00:44 Güncelleme: 30.05.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

Başkan Erdoğan, hitabetinde, resmi rakamlara göre alanda 560 bin kişinin olduğunu açıkladı.



Akşam saatlerinde İBB tarafından düzenlenen farklı bir etkinlikte söz alan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki yüz binlerin akın ettiği etkinliği hazmedemedi.

İmamoğlu, büyük bir coşkuyla kutlanan etkinliğe ilişkin 'korsan' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasında, 'Kıymetli hemşehrilerim, bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin Fetih yıl dönümünü bölmek için çaba harcıyorlar.' dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
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