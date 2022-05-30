  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." dedi.

Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...
Ekleme: 30.05.2022 - 14:32 Güncelleme: 30.05.2022 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sayıştay'ın yapıcı ve yardım edici bir yol izlemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." dedi.

"HUKUK DEVLETİNİN TEMEL TAŞLARINDANDIR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayıştay'ın denetim alanına giren denetim bütçesi 85 milyonun rızkından artırarak devlet bütçesine sunduğu katkıdan oluşuyor. Hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Denetimin temelini oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik modern devlet anlayışı olarak tüm dünyada kabul görmektedir.

Sayıştayımız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkilerle kamu yönetim sistemimizde kilit bir role sahiptir. Hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değildir. Kendisi doğrudan hesap soran değil, hesap sorulmadan önceki çalışmaları yapan bir kurumdur. Sayıştay'ı 2006 ve 2010'da çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sayıştay mensuplarının özlük haklarında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle sizlerin çalışma haklarını da düzelttik. Denetim faaliyetlerinizi her türlü etkiden uzak şekilde yapabilmenizi sağladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay'ın imkanlarını artırmayı sürdürdük.

Amacımız, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfı ile 2023 hedeflerine ulaşmasını, 2053 vizyonunu hayata geçirmesidir. Bu konuda daha etkin ve yaygın çalışmaları önümüzdeki zamanda hayata geçireceğiz.

"20 YILDA HER ALANDA 1 ASIRLIK YOL KAT ETTİK"

Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceğine inandığım bir gerçek vardır. Bu gerçek de Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettiğidir. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar, heyetler göndererek kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar. Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak olumsuz kimi örneklerin ortaya çıkabildiğini de biliyorum. Hukukun değil de başka güçlerin işaretine göre çalışan her kurum eninde sonunda vesayet damgası yemeye mecburdur.

"SAYIŞTAY YOL GÖSTERİCİ VE YARDIM EDİCİ DENETİM FAALİYETLERİ UYGULAMALI"

Her yenilik gibi bu tablonun içinde bir takım eksikler ve hatanın yaşanması kaçınılmazdır. Biz yürütme olarak en çok eser ve hizmetin en kısa sürede milletimize kazandırılması yönünden bakıyoruz. Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama ve ceza üzerinden yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yol gösterici, yardım edici denetim faaliyetlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

"FAŞİST VE DARBECİ ZİHNİYETİN YANSIMASI"

Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hakim savcısından polisine kadar kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmadık, çalışmayız. Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir. Devlet geleneğimizin adabına aykırı bir söz söylememeye azami dikkat gösteriyoruz. Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun meşgul edilmesinden daha tehlikelisi eksik ve çarpıtılmış bilgilerle bu işin yapılmasıdır. Türkiye'nin yapıcı bakış açısına ihtiyacı vardır. Ağzından çıkan sözden de haberi olmayan tipler ne bizim ne de kamu görevlilerinin muhatap değildir.
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
RTÜK'ten FOX TV, Tele 1, KRT, Halk TV, Flash Haber TV'ye para cezası! Selçuk Tepeli'nin bardak fırlatma şovuna ceza kesildi
CHP'li Tunç Soyer’den bir skandal daha! Depremzedeleri kapı dışarı ediyor
Ayasofya için flaş karar! Bakan Ersoy: Çok ciddi
Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi! Toplu ulaşım, sağlık kuruluşları...
CHP'li belediyedeki skandal büyüyor: Rüşvet için akılalmaz bahaneler
Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler! 'İflah olmayacak bu adam'
Suriye operasyonu için hareketlilik başladı!
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kıyafetinde dikkat çeken detay
Berna Laçin yine algı peşinde: Bakan Bozdağ’ın sözlerini çarpıttı
3600 ek göstergesi çalışması tamam
Rusya'yı temerrüdün eşiğinden kurtaracak adım: Batı'nın ödeme altyapısı bypass edilecek
Dünyaca ünlü haber ajansından çarpıcı İHA yorumu: Türkiye'nin en ciddi hamlesi
Bir koca dehşeti daha! Kızına ve karısına kurşun yağdırdı...
Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım: Zorlama testlerinin yüzde 75'i tamamlandı
Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! Bakan Bozdağ yeni uygulamayı açıkladı!
Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor
25 bin çalışana tam 180 milyon TL iade!
iPhone 14 modellerinin görüntüleri ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin görüntüleri ortaya çıktı

Dünyada birkaç ülkede var! Savaş pilotları göklerdeki kritik görev öncesi zorlu testlerden geçiyor!

Dünyada birkaç ülkede var! Savaş pilotları göklerdeki kritik görev öncesi zorlu testlerden geçiyor!

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...