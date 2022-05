Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sayıştay'ın yapıcı ve yardım edici bir yol izlemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." dedi."HUKUK DEVLETİNİN TEMEL TAŞLARINDANDIR"Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Sayıştay'ın denetim alanına giren denetim bütçesi 85 milyonun rızkından artırarak devlet bütçesine sunduğu katkıdan oluşuyor. Hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Denetimin temelini oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik modern devlet anlayışı olarak tüm dünyada kabul görmektedir.Sayıştayımız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkilerle kamu yönetim sistemimizde kilit bir role sahiptir. Hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değildir. Kendisi doğrudan hesap soran değil, hesap sorulmadan önceki çalışmaları yapan bir kurumdur. Sayıştay'ı 2006 ve 2010'da çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sayıştay mensuplarının özlük haklarında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle sizlerin çalışma haklarını da düzelttik. Denetim faaliyetlerinizi her türlü etkiden uzak şekilde yapabilmenizi sağladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay'ın imkanlarını artırmayı sürdürdük.Amacımız, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfı ile 2023 hedeflerine ulaşmasını, 2053 vizyonunu hayata geçirmesidir. Bu konuda daha etkin ve yaygın çalışmaları önümüzdeki zamanda hayata geçireceğiz."20 YILDA HER ALANDA 1 ASIRLIK YOL KAT ETTİK"Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceğine inandığım bir gerçek vardır. Bu gerçek de Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettiğidir. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar, heyetler göndererek kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar. Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak olumsuz kimi örneklerin ortaya çıkabildiğini de biliyorum. Hukukun değil de başka güçlerin işaretine göre çalışan her kurum eninde sonunda vesayet damgası yemeye mecburdur."SAYIŞTAY YOL GÖSTERİCİ VE YARDIM EDİCİ DENETİM FAALİYETLERİ UYGULAMALI"Her yenilik gibi bu tablonun içinde bir takım eksikler ve hatanın yaşanması kaçınılmazdır. Biz yürütme olarak en çok eser ve hizmetin en kısa sürede milletimize kazandırılması yönünden bakıyoruz. Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama ve ceza üzerinden yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yol gösterici, yardım edici denetim faaliyetlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum."FAŞİST VE DARBECİ ZİHNİYETİN YANSIMASI"Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hakim savcısından polisine kadar kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmadık, çalışmayız. Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir. Devlet geleneğimizin adabına aykırı bir söz söylememeye azami dikkat gösteriyoruz. Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun meşgul edilmesinden daha tehlikelisi eksik ve çarpıtılmış bilgilerle bu işin yapılmasıdır. Türkiye'nin yapıcı bakış açısına ihtiyacı vardır. Ağzından çıkan sözden de haberi olmayan tipler ne bizim ne de kamu görevlilerinin muhatap değildir.