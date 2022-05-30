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3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü! O anlar dehşete düşürdü

Bursa'da, 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Suriyeli Omar Nana'nın (3) sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çocuğun pencereden düşme anının çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Ekleme: 30.05.2022 - 13:19 Güncelleme: 30.05.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü! O anlar dehşete düşürdüOlay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi.

7 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin 2 çocuğundan küçüğü Omar, anne ve babası diğer odadayken salonun penceresine tırmandı.

Açık olan pencereye çıkan çocuk dengesini kaybederek düştü. Çocuğun düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde 5'inci kattaki evin penceresinden bahçedeki beton zemine düşen ve yerde hareketsiz yatan çocuğu görenlerin yardıma koştuğu görülüyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Omar Nana, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Omar'ın, tedavisine çocuk yoğun bakım servisinde devam edilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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