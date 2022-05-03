Seçimden sonra 13 bin emekçiyi tek tek tespit edip kıyım yapan CHP'li İBB, PKK'lı çalışanı nasıl tespit edemedi?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin terör örgütü PKK üyesini belediyede çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Terör örgütü PKKüyeliğinden gözaltına alınan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. tutuklanmıştı.Güncel 03.05.2022 19:32 - Son Güncelleme: 03.05.2022 20:03Skandalın ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı İmamoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İmamoğlu devleti suçlayarak kendisini savundu. Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb. suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB'nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor' dedi.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyede PKK'lı bir çalışanın olması büyük tepki çekerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP yönetiminin seçimden sonra İBB'de yaptığı işçi kıyımına değinen Varank, İmamoğlu'nun devleti suçlar nitelikteki açıklamalarına da tepki gösterdi.Bakan Varank, 'Diyorlar ki Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin? İBB'de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi Ak Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?' ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB personelinin PKK kampında fotoğraflarının çıkmasına değinip sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.Soylu '3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı' ifadelerine yer vererek şunları söyledi: İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı ! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! 3.05.2022 20:11 Seçimden sonra 13 bin emekçiyi tek tek tespit edip kıyım yapan CHP'li İBB, PKK'lı çalışanı nasıl tespit edemedi?