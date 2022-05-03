  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Scholz'dan Ukrayna'ya 'Steinmeier' tepkisi: Ülkeyi ziyaret etmeyecek!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin, kendisinin bu ülkeyi ziyaret etmesinin önünde bir engel teşkil ettiğini söyledi.

Ekleme: 3.05.2022 - 01:22 Güncelleme: 3.05.2022 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Scholz'dan Ukrayna'ya 'Steinmeier' tepkisi: Ülkeyi ziyaret etmeyecek!
cholz, ZDF televizyon kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin soruları cevapladı.

Ukrayna'ya ne zaman gideceğine ilişkin bir soruya cevap veren Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin reddedilmesinin kayda değer bir olay olduğunu belirtti.

Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine 'engel' olduğunu belirterek, 'Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez' denmesi olamaz.' ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya verilen destekte tereddütlü davrandığına ilişkin suçlamaları reddeden Scholz, Ukrayna yapılan mali ve askeri yardımın Ukrayna ordusunun savaşta uzun süre dayanmasına katkı sağladığını savundu.

Scholz, Ukrayna ordusuna desteğin süreceğini ifade etti.

NATO'nun bu savaşa katılmayacağını yineleyen Scholz, 'Hedefimiz Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesidir. Rusya kazanmamalı ve Ukrayna kaybetmemeli.' ifadelerini kullandı.

Şansölye Scholz, selefi Angela Merkel ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

Zelenski, Steinmeier'in ziyaretini reddetmişti
Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri, Nisan ortasında Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin. Steinmeier'i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.
Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi.
2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları!
Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!
Bakan Akar Şoygu ile görüştü! Sivillerin tahliyesinde 'aciliyet' vurgusu!
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: Zelensky'nin açıklaması, içeriğinden koparıldı
Kılıçdaroğlu 'Nazi Mahkemesi' demişti! Bakan Bozdağ'dan tepki
Ayşenur Arslan'dan Diyanet'e hutbe tepkisi!
Toplu taşımada da maskelere veda! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 61 terörist etkisiz hale getirildi!
Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu! Ekinleri zarar gören kadından tepki: 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış
Denizli’deki ‘elektrik kesintisi’ de yalan çıktı
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Vladimir Zelensky, Rus turistler nedeniyle Türkiye'yi eleştirmeye çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e: Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecek
Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Başkan Erdoğan Ukrayna açıklaması: Çözüm noktası Türkiye olacaktır
Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı
Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Ankara’da kadın, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü

Ankara’da kadın, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek

İzmir’de nişanlı çift evde ölü bulundu: Kan donduran iddia!

İzmir’de nişanlı çift evde ölü bulundu: Kan donduran iddia!