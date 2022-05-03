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Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı!

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ikinci ayında da sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelere ve kuruluşlara yönelik ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı. Öte yandan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Putin Batı'ya silah uyarısında bulunarak Ukrayna güçlerini 'savaş suçu' işlemekle suçladı. İşte Rusya Ukrayna savaşından öne çıkanlar

Ekleme: 3.05.2022 - 21:54 Güncelleme: 3.05.2022 - 22:02 / Editör: Ozge Selin
Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı!
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararname daha imzaladı.

Kremlin'de yayınlanan kararnamede, 'Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır' denildi.

Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi.

Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı!

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğü belirtilirken, liderlerin Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumu ele aldıklarını belirtilerek, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin varılan anlaşmaya göre Mariupol'un kurtarılması ve Azovstal fabrikasında milliyetçiler tarafından tutulan sivillerin tahliyesi de dahil olmak üzere Donbass cumhuriyetlerini savunmak için özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi' denildi.

Putin'in Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya yapılan silah desteğini de eleştirdiği vurgulanan açıklamada, 'AB üye devletlerinin Ukrayna güvenlik güçlerinin savaş suçlarını görmezden gelmelerine, Donbass şehir ve kasabalarına yönelik yoğun bombardıman ve bunun sonucunda sivillerin ölmesine dikkat çekilmektedir.

Batı'nın, Kiev makamları üzerinde uygun bir etki uygulayarak ve ayrıca Ukrayna'ya silah tedarikini durdurarak bu vahşeti durdurmaya yardımcı olabileceği kaydedildi' ifadeleri kullanıldı.

Putin'in Macron'a Ukrayna'nın tutarsız olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, 'Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in tutarsızlığına ve ciddi şekilde çalışma konusundaki isteksizliğine rağmen, Rus tarafının hala diyaloğa açık olduğunu vurgulayarak, Ukraynalı temsilcilerle müzakereye yönelik ilkeli yaklaşımların ana hatlarını çizdi.

Putin Macron'u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı! RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA!
Fransız tarafı, küresel gıda güvenliğini sağlama konusunda ortaya çıkan sorunla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda Vladimir Putin, bu konudaki durumun öncelikle Batılı ülkelerin yaptırım önlemleri nedeniyle karmaşıklaştırdıklarını vurgulayarak, küresel lojistik ve ulaşım altyapısının engelsiz işleyişinin önemine dikkat çekti' denildi.

Putin'in ayrıca, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanan Macron'u tebrik ettiği açıklandı.

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