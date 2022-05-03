Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIYağışların Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, güneyi ile akşam saatlerinden sonra bölge genelnin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıSon dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 22°CParçalı bulutluMANİSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluSon dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANKIRI °C, 19°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KONYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, gece Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DÜZCE °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KASTAMONU °C, 21°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 22°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 20°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı bulutlu,VAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece Gaziantep ve Kilis çevreelrinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.SİİRT °C, 24°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı bulutlu