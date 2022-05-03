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Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Yağışlı ve soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü. Yurtta yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre yağışlar önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanağa dönüşecek. Akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı da vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Ekleme: 3.05.2022 - 19:59 Güncelleme: 3.05.2022 - 20:07 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı,

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile akşam saatlerinden sonra bölge genelnin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...
EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu


Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...
AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...
İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu,

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece Gaziantep ve Kilis çevreelrinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu
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