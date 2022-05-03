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İngiltere'nin aranan şüphelisi İstanbul’da yakalandı!

İngiltere’nin aranan şüphelisi Alex Mal,e sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı.

Ekleme: 3.05.2022 - 19:30 Güncelleme: 3.05.2022 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'nin aranan şüphelisi İstanbul’da yakalandı!
Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. 29 Nisan Cuma saat 19.00 sıralarında Tomas Christopher Crane James ismine düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye girmek için pasaport kontrol noktasına gelen Male'nin İstanbul Havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin aranan şüphelisi İstanbul’da yakalandı!


Polis hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan şüphelisi olan Male'in Lizbon'a geri gönderilmesi için, Portekizli makamlarla irtibata geçti. Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

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