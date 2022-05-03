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Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek

AK Parti'nin, tarım ürünlerinin fiyatlarının beklentilerin çok üzerinde artmasını engellemek ve vatandaşın daha ucuz, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için yapacağı hal düzenlemesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Düzenleme kapsamında illerdeki hallerin sayısı ve buna bağlı olarak da rekabet artırılacak. Fiyatları istediği gibi belirleyen mafyatik yapılanmalara son verilecek.

Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
Ekleme: 3.05.2022 - 09:18 Güncelleme: 3.05.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
AK Parti ve ilgili bakanlıkların, fırsatçıların önünü keserek tarım ürünlerinin fiyatlarındaki gereksiz artışları önlemek için hazırladığı hal yasa teklifi ile ilgili belediyeler, sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm taraflar ile toplantılar yapıldı. Öneri ve görüşlerin masaya yatırıldığı toplantılar sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı. Daha önce yapılan çalışmaya eklenen düzenlemeler şöyle:

HAL SAYISI ARTACAK

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde tek olan hal sayısı artırılacak. Bunun için belediyelere arazi dahil pek çok destek verilecek. Böylece tekel kırılıp bir rekabet ortamı oluşacak. Bu da fiyatları aşağı çekecek.

BİR YERE SAHİP OLACAKLAR

Mevcut hallerde bazı kişilerin birden fazla yeri bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu kişilerin kimseye fırsat vermediğini, adeta bir tür mafya düzeni kurduğunu belirtti. Yeni açılacak hallerde bir kişi birden fazla yere sahip olamayacak. Eski hallerde yeri olanlar yeni yerlerde işyeri açamayacak.

ÜRETİCİDEN SATIŞ

Hallere ilişkin yeni kurallar belirlenerek, tedarik zincirinin kırılmaması için de tedbirler alınacak. Üretici kooperatiflerine hallerde yer verilecek.

ZİNCİR MARKETLER TARLADAN ALAMAYACAK

Zincir marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak. Bu şekilde hem üretici korunacak hem de gıda fiyatları daha uygun hale gelecek.

İNDİRİMLER

Hallerdeki üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyetler ve teşviklerin getirilmesi üzerinde duruluyor. KDV oranlarının düşürülmesi de planlanıyor.

SIKI DENETİM

Hallerde belediyelerin ağırlığı artacak. Özellikle denetim konusunda yeni tedbirler gündeme gelecek. Sıkı denetimler sayesinde gerek olmadığı halde fahiş fiyat artışı yapılmasının da önüne geçilecek.
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