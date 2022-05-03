Elazığ'da otobüs terminalinde silahlı kavga: 2 yaralı!

Gelen bilgiye göre; olay, Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda H.K. silahla, taksici olduğu öğrenilen H.A. ise silahın kabzası ile yaralandı.Şüpheliler A.A. ve Y.A. olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.