Elazığ'da otobüs terminalinde silahlı kavga: 2 yaralı!
Elazığ'de otobüs terminali içerisinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Gelen bilgiye göre; olay, Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda H.K. silahla, taksici olduğu öğrenilen H.A. ise silahın kabzası ile yaralandı.
ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Şüpheliler A.A. ve Y.A. olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.