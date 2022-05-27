Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ABD'yi korkuttu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güneyindeki terör unsurlarının yok edilmesi maksadıyla yeni askeri harekatların gündeme alınabileceğini söyledi.Geride kalan gün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, güney sınırlarında icra edilen ve edilecek harekatların komşuların toprak bütünlüğünü hedef almadığı vurgulanarak, 'Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.' denildi.Söz konusu açıklamalar, Türkiye'nin 'müttefiki' ABD'yi rahatsız etti.Yeni bir operasyondan 'çok endişeli' olduklarını ifade eden Pentagon Sözcüsü John Kirby, 'Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır. Suriye'deki partnerimiz SDG ile günlük temas halindeyiz.' dedi.