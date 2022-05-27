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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’da “Mehter” ile karşılandı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan’a geldi.

Ekleme: 27.05.2022 - 20:47 Güncelleme: 27.05.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’da “Mehter” ile karşılandı!
Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar için Savunma Bakanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Akar'ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından Mehter Marşı çalındı. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar daha sonra şeref defterini imzaladı.

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı. 'İkinci vatanımız' diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.
İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, işgal altındaki topraklarını kurtardığı 'Tek Vatan Harekatı' ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Akar, 'İki devlet tek millet' anlayışıyla hareket etmeye devam ettiklerini söyledi. Orduları milletlerin omurgası olarak nitelendiren Akar, 'Orduların eğitim ve donanımlı olması lazım ancak o şekilde milletlerin güvenliği sağlanabilir' diye konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdikleri çerçevede Savunma Bakanlıkları olarak tek yumruk, tek yürek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Akar, 'Temennimiz, gayretimiz etkin, caydırıcı, saygın orduyu teşkil etmek ve böylece Türk milletinin güvenliğini, bekasını temin etmektir' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirten Akar, askeri tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini söyledi. Akar, Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Azerbaycan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. 'İki devlet tek millet' anlayışı içinde hareket ettiklerini aktaran Hasanov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik desteklerinden dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti.
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