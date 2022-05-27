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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan eleştiri!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Kaçacak' ifadelerinin yer aldığı son videosuna tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan eleştiri!
Ekleme: 27.05.2022 - 01:33 Güncelleme: 27.05.2022 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan eleştiri!
Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır, TV100 canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan 'kaçacak' iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hacır, Kılıçdaroğlu'nun son dönemde çektiği videoların arkasında bir reklam ekibinin olduğunu vurguladı.

'Kemal Bey bunu 4-5 aydır yapıyor.' diyen Hacır, 'Bir reklam ekibi var, o ekiple beraber halkta oluşan bazı olayların kanıksanmasına yönelik, onları şaşırtıcı, şoke edici birtakım teknikler kullanıyor.' dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NDA BİR REKLAMCI KAFASI GÖRÜYORUM'
Kılıçdaroğlu'nun videoları için, 'Bir reklamcı ‘kafası' görüyorum ve ben bunu çok doğru bulmuyorum' ifadelerini kullanan Hacır, sunucunun, 'Halkta karşılığı var mı?' sorusuna, 'Karşılığını sandıkta göreceğiz. Var mı yok mu o zaman belli olur.' diyerek cevap verdi.

'SEV SEVME ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANMIŞ'
Hacır sözlerini, 'Tayyip Erdoğan seçim kazanmış, sev sevme seçimi kazanmış. Seçim kazandıktan sonra seçilmiş cumhurbaşkanı oluyor. O makama yönelik 'kaçacaklar' ifadesi doğru bir teknik değil.' diyerek sürdürdü.
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