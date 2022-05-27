Fuat Oktay'dan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u kutladı.Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '2022 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Sivasspor camiasını ve taraftarlarını gönülden kutluyorum.' ifadesini kullandı.