Alanya’da yakalanan 36 kaçak göçmen sınır dışı edildi!

Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakol ekipleri Yeşilöz Mahallesi'nde deniz kenarında Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakaladı. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri deniz açıklarında yaptığı inceleme sonucunda düzensiz göçmenleri bekleyen 2 sürat teknesine de el koydu.Jandarma ekipleri düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Türk vatandaşı S.K. ile Suriye vatandaşı H.E.A. ve M.A.K.'yı Manavgat'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Türk vatandaşı S.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken Suriye uyruklu H.E.A. ve M.A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yakalanan 36 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise karakoldaki işlemlerinin ardından otobüsle, sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Öte yandan 36 düzensiz göçmeni kiralık araçla Demirtaş Sahiline bırakan Suriye uyruklu M.A. ile F.A.'nın da yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.