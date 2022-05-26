Başkan Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Türkiye’de temaslarda bulunan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.