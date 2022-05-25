Türkiye'de en çok aranan en yüksek maaşlı meslekler: 'Hangi mesleği seçmeliyim' sorusu yanıt buldu
Türkiye'de yaz aylarına girilirken milyonlarca öğrenci üniversite tercihi için araştırmalar yapıyor. İşgücü piyasasını araştıran öğrenciler özellikle gelecekte daha iyi ücretli ve garantili iş imkanlarını merak ederek, 'En yüksek maaşlı meslekler, hangi mesleği seçmeliyim' sorularına cevap arıyor. İşte Türkiye'de en çok aranan en yüksek maaşlı meslekler listesi ve ortalama kazançları...
Türkiye'de en çok aranan en yüksek maaşlı meslekler: 'Hangi mesleği seçmeliyim' sorusu yanıt buldu
Üniversite sınavı ve sonrasında gerçekleşecek üniversite tercih dönemi yaklaşıyor. Bununla beraber Türkiye'de milyonlarca öğrenci geleceğin meslekleri konusunda araştırmalarını sıklaştırırken, dünyada özellikle koronavirüs sürecinde birçok kişinin işsiz kalması, meslek seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıkardı.
TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK MAAŞLI MESLEKLER HANGİLERİ?
İşte Türkiye'de en çok merak edilen ve en yüksek maaşlı meslekler listesi...
Vergi Uzmanı Maaşları
En düşük maaş : 7540 TL
Ortalama maaş : 9870 TL
En yüksek maaş : 13080 TL
Yazılım Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 4270 TL
Ortalama maaş : 10220 TL
En yüksek maaş : 20050 TL
Tekstil Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 4270 TL
Ortalama maaş : 6320 TL
En yüksek maaş : 10690 TL
Medikal Doktor Maaşları
En düşük maaş : 7390 TL
Ortalama maaş : 16930 TL
En yüksek maaş : 28710 TL
Avukat Maaşları
En düşük maaş : 4250 TL
Ortalama maaş : 7810 TL
En yüksek maaş : 16540 TL
İç Mimar Maaşları
En düşük maaş : 4250 TL
Ortalama maaş : 6630 TL
En yüksek maaş : 12980 TL
İnşaat Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 4250 TL
Ortalama maaş : 7530 TL
En yüksek maaş : 15270 TL
Makine Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 4270 TL
Ortalama maaş : 7150 TL
En yüksek maaş : 14000 TL
Bilgisayar Mühendisi
En düşük maaş : 4250 TL
Ortalama maaş : 8550 TL
En yüksek maaş : 18370 TL
Hemşire Maaşları
En düşük maaş : 4270 TL
Ortalama maaş : 5030 TL
En yüksek maaş : 8960 TL
Eczacı Maaşları
En düşük maaş : 4250 TL
Ortalama maaş : 8010 TL
En yüksek maaş : 17960 TL
Mimar Maaşları
En düşük maaş : 4250 TL
Ortalama maaş : 7550 TL
En yüksek maaş : 15430 TL
Gazeteci Maaşları
En düşük maaş : 4270 TL
Ortalama maaş : 8280 TL
En yüksek maaş : 17500 TL
Kabin Memuru Maaşları
En düşük maaş : 4250 TL
Ortalama maaş : 8380 TL
En yüksek maaş : 19270 TL
Pilot Maaşları
En düşük maaş : 20350 TL
Ortalama maaş : 40520 TL
En yüksek maaş : 59130 TL
Gıda Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 4250 TL
Ortalama maaş : 6220 TL
En yüksek maaş : 10890 TL
Psikolog Maaşları
En düşük maaş : 4270 TL
Ortalama maaş : 5670 TL
En yüksek maaş : 13200 TL
Diş Hekimi Maaşları
En düşük maaş : 4760 TL
Ortalama maaş : 13150 TL
En yüksek maaş : 29110 TL