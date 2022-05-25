Türkiye'de en çok aranan en yüksek maaşlı meslekler: 'Hangi mesleği seçmeliyim' sorusu yanıt buldu

Türkiye'de yaz aylarına girilirken milyonlarca öğrenci üniversite tercihi için araştırmalar yapıyor. İşgücü piyasasını araştıran öğrenciler özellikle gelecekte daha iyi ücretli ve garantili iş imkanlarını merak ederek, 'En yüksek maaşlı meslekler, hangi mesleği seçmeliyim' sorularına cevap arıyor. İşte Türkiye'de en çok aranan en yüksek maaşlı meslekler listesi ve ortalama kazançları...

Türkiye'de en çok aranan en yüksek maaşlı meslekler: 'Hangi mesleği seçmeliyim' sorusu yanıt bulduÜniversite sınavı ve sonrasında gerçekleşecek üniversite tercih dönemi yaklaşıyor. Bununla beraber Türkiye'de milyonlarca öğrenci geleceğin meslekleri konusunda araştırmalarını sıklaştırırken, dünyada özellikle koronavirüs sürecinde birçok kişinin işsiz kalması, meslek seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıkardı.TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK MAAŞLI MESLEKLER HANGİLERİ?İşte Türkiye'de en çok merak edilen ve en yüksek maaşlı meslekler listesi...Vergi Uzmanı MaaşlarıEn düşük maaş : 7540 TLOrtalama maaş : 9870 TLEn yüksek maaş : 13080 TLYazılım Mühendisi MaaşlarıEn düşük maaş : 4270 TLOrtalama maaş : 10220 TLEn yüksek maaş : 20050 TLTekstil Mühendisi MaaşlarıEn düşük maaş : 4270 TLOrtalama maaş : 6320 TLEn yüksek maaş : 10690 TLMedikal Doktor MaaşlarıEn düşük maaş : 7390 TLOrtalama maaş : 16930 TLEn yüksek maaş : 28710 TLAvukat MaaşlarıEn düşük maaş : 4250 TLOrtalama maaş : 7810 TLEn yüksek maaş : 16540 TLİç Mimar MaaşlarıEn düşük maaş : 4250 TLOrtalama maaş : 6630 TLEn yüksek maaş : 12980 TLİnşaat Mühendisi MaaşlarıEn düşük maaş : 4250 TLOrtalama maaş : 7530 TLEn yüksek maaş : 15270 TLMakine Mühendisi MaaşlarıEn düşük maaş : 4270 TLOrtalama maaş : 7150 TLEn yüksek maaş : 14000 TLBilgisayar MühendisiEn düşük maaş : 4250 TLOrtalama maaş : 8550 TLEn yüksek maaş : 18370 TLHemşire MaaşlarıEn düşük maaş : 4270 TLOrtalama maaş : 5030 TLEn yüksek maaş : 8960 TLEczacı MaaşlarıEn düşük maaş : 4250 TLOrtalama maaş : 8010 TLEn yüksek maaş : 17960 TLMimar MaaşlarıEn düşük maaş : 4250 TLOrtalama maaş : 7550 TLEn yüksek maaş : 15430 TLGazeteci MaaşlarıEn düşük maaş : 4270 TLOrtalama maaş : 8280 TLEn yüksek maaş : 17500 TLKabin Memuru MaaşlarıEn düşük maaş : 4250 TLOrtalama maaş : 8380 TLEn yüksek maaş : 19270 TLPilot MaaşlarıEn düşük maaş : 20350 TLOrtalama maaş : 40520 TLEn yüksek maaş : 59130 TLGıda Mühendisi MaaşlarıEn düşük maaş : 4250 TLOrtalama maaş : 6220 TLEn yüksek maaş : 10890 TLPsikolog MaaşlarıEn düşük maaş : 4270 TLOrtalama maaş : 5670 TLEn yüksek maaş : 13200 TLDiş Hekimi MaaşlarıEn düşük maaş : 4760 TLOrtalama maaş : 13150 TLEn yüksek maaş : 29110 TL