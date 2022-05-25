Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' demişti! Nuriye Gülmen'e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası!

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Nuriye Gülmen'in görevine dönmek için DHKP/C talimatıyla açlık grevi yaptığı öne sürülmüş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Gülmen'i 'DHKP/C terör örgütü üyeliğinden' 6 yıl 3 ay hapse mahkum etmişti. Mahkeme, 1 Aralık 2017'de verdiği kararla birlikte Gülmen'i tahliye de etmişti.Nuriye Gülmen, 5 Ağustos 2020'de ise İstanbul Okmeydanı'nda DHKP/C terör örgütünün karargahı konumundaki İdil Kültür Merkezine yapılan operasyonda tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gülmen'in İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığı davada da karar çıktı.10 YIL HAPSİ YEDİMahkeme heyeti, Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'a DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliğinden 10'ar yıl hapis cezası verdi.Diğer sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ ise delil yetersizliğinden beraat etti.KILIÇDAROĞLU 'KARDEŞİM' DEMİŞTİTeröristleri kucaklamayı kendine görev edinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DHKP/C'li Gülmen'e grup toplantısında selam göndermiş, 'kardeşim' demişti.