  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' demişti! Nuriye Gülmen'e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen’e ve Yasemin Karadağ’a DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliğinden 10’ar yıl hapis cezası verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DHKP/C'li Gülmen'e grup toplantısında selam göndermiş, "kardeşim" demişti.

Ekleme: 25.05.2022 - 16:43 Güncelleme: 25.05.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Nuriye Gülmen'in görevine dönmek için DHKP/C talimatıyla açlık grevi yaptığı öne sürülmüş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Gülmen'i 'DHKP/C terör örgütü üyeliğinden' 6 yıl 3 ay hapse mahkum etmişti. Mahkeme, 1 Aralık 2017'de verdiği kararla birlikte Gülmen'i tahliye de etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' demişti! Nuriye Gülmen'e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası!

Nuriye Gülmen, 5 Ağustos 2020'de ise İstanbul Okmeydanı'nda DHKP/C terör örgütünün karargahı konumundaki İdil Kültür Merkezine yapılan operasyonda tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gülmen'in İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığı davada da karar çıktı.

10 YIL HAPSİ YEDİ
Mahkeme heyeti, Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'a DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliğinden 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' demişti! Nuriye Gülmen'e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası!

Diğer sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ ise delil yetersizliğinden beraat etti.

KILIÇDAROĞLU 'KARDEŞİM' DEMİŞTİ
Teröristleri kucaklamayı kendine görev edinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DHKP/C'li Gülmen'e grup toplantısında selam göndermiş, 'kardeşim' demişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' demişti! Nuriye Gülmen'e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası!
Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacağını iddia edenlerin hepsi kaçak!
Bakan Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak
Fransız dergiden skandal kapak! Türkiye haritasına çatlak koydular!
İmha edilen gizli belge köşesinden çıkmıştı! Nazlı Ilıcak’a şok
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt
PKK'nın mağarasından İsveç yapımı silah çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız
Rusya: Gıda krizine çözüm için yaptırımları kaldırın
Pençe Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı: Belki birazdan ölürüm, sen her yazdığımı veda say...
Putin'den çığır açabilecek hamle: Başarıya ulaşırsa yaptırımlardan kurtulabilir
Devlet Bahçeli'den sert tepki! 'Kanlı eylemleri teşvik edenler de teröristtir'
15 yıl sonra bir ilk! Batı Kudüs'te Filistin-İsrail durumunu ele alan Çavuşoğlu: Barış için tek bir yol var
Rusya Maliye Bakanlığı: Kamu borcu ödemelerini yapacağız
Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!
Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!
Yunan profesörden Türkiye çağrısı: ABD yine bizi satacak
Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Teksas'taki ilkokul saldırganının mesajları dehşete düşürdü!

Teksas'taki ilkokul saldırganının mesajları dehşete düşürdü!

Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' oluyorlar: Türkiye'de ilk ve tek

Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' oluyorlar: Türkiye'de ilk ve tek

Hayaldi gerçek oldu: Resmen tanıtımı yapıldı

Hayaldi gerçek oldu: Resmen tanıtımı yapıldı

Dikkat Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu habere bakmadan plan yapmayın!

Dikkat Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu habere bakmadan plan yapmayın!