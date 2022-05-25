Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı!

Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bitlis merkezli Tatvan, Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. Ayrıca şahısların yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Göz altına alınanların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.