İstanbul'a büyük hizmet; Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı açılıyor

Avrupa yakasının en yoğun noktası olan Mahmutbey gişeler trafiği noktasına yakınlığıyla bilinen Halkalı ve Bahçeşehir arasında önemli bir hizmet bugün devreye alınıyor. Halkalı Bahçeşehir banliyö hattı bugün resmen hizmete başlıyor. Bu sayede, Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni hizmetinden önemli bilgiler

İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor.



ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI, HİZMET BAŞLIYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.



Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.



Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.



7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.



