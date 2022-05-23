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FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

Sosyal medyada sözde hayvanseverlerin oluşturduğu #KısırlastırAsılatYerindeYasat etiketine destek veren ABD sermayeli FOX TV spikeri Gülbin Tosun'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine, "arsız sefil" diyerek hakaret eden Tosun istifaya davet edildi.

Ekleme: 23.05.2022 - 09:10 Güncelleme: 23.05.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Algı ve yalan haberler Türkiye'nin huzuruna kasteden haberler yapan FOX TV spikeri Gülbin Tosun, sokak hayvanları üzerinden sosyal medya provokasyonuna başladı.

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

ACILI AİLEYE HAKARET
Sosyal medyada sözde hayvanseverlerin oluşturduğu #KısırlastırAsılatYerindeYasat etiketine destek veren Tosun sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın kendisine tepki gösteren annesine 'Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil' diyerek hakaret etti.

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

İNSAN SEVMİYORSAN HAYVANLARI HİÇ SEVMEZSİN
Tosun'a tepki gösteren bir vatandaş, 'İki tane köpek resmi paylaşıp duyar kasıp, evladı başıboş köpekler yüzünden ölen bir anneye 'arsız sefil' demek. Sen insan sevmiyorsun, hayvanları hiç sevmezsin. #GülbinTosunİstifa' ifadelerini kullandı.

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

ÇOCUK DÜŞMANI BUNLAR
Acılı anneye hakaret eden Tosun'a bir başka vatandaş ise, 'Başıboş köpekler yüzünden bacağı koparak feci şekilde can veren bu güzel kızın annesine hakaret edip tehdit edecek kadar merhametsiz, çocuk düşmanı bunlar. Bu kötülüğe tepki göstermezseniz insanlığınızı kaybedersiniz. Yazıklar olsun! #GülbinTosunİstifa' dedi.

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

VARSA VİCDANIN BUNUN CEVABINI VER
Tosun'a tepki gösteren Derya Pınar, 'Yanlış yönlendirme dediği de başıboş köpekleri sokakta değil de köpek yaşam alanları oluşturup orada bakın.Yanlış yönlendirme dediği çocuğum köpek kovalaması sonucu kaza geçirdi öldü. @gulbintosun bana Mahra'yı geri getirebilir misin varsa vicdanın bunun cevabını ver.' ifadelerini kullandı.

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

PINAR'IN AİLESİ DERNEK KURDU
Öte yandan Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dernek kurdu.

Baba Murat Pınar, Serik ilçesindeki evlerinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların, engellilerin ve yaşlıların başıboş sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalmamaları için dernek kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Çalışmaları tamamlayarak derneği faaliyete geçirdiklerini belirten Pınar, 'Derneğimizin ismi Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği. Merkezi Ankara'da olan derneğimizin üyeleri, ilk aşamada ailemizden oluşuyor.' dedi.

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

Pınar, sahipsiz hayvanların toplanıp, kısırlaştırılıp, barınaklarda güzel bir ortamda yaşamalarını talep ettiklerini ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin tekrar sokağa salınmasını kabul etmediklerini dile getiren Pınar, 'Çünkü kısırlaştırılan sokak hayvanları saldırganlığını kaybetmiyor. Derneğimiz güvenlisokaklar.org isimli resmi internet sitesi kurdu. Sosyal medya hesaplarımız şu anda aktif. Fikir alışverişi yapabilmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var.' diye konuştu.

Anne Derya Pınar ise köpeklerin sokakta başıboş kalmasından dolayı aile olarak büyük bir mağduriyet yaşayarak evlatlarını kaybettiklerini kaydetti.

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

'UMARIM MAHRA MELİN'İM, HAYATINI BOŞU BOŞUNA KAYBETMEMİŞTİR'
Benzer olayların çok sayıda kişinin başına geldiğine dikkati çeken Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Saldırılar, yaralanmalar ve ölümler oluyor. Ömür boyu sürecek psikolojik travmalar meydana geliyor. Sokak köpeklerinin başıboş, sahipsiz olarak dolaşması, gelişi güzel hayvan beslemek bu tarz olaylara neden oluyor. Biz hayvansever olmanın dışında hala köpekleri seven bir aileyiz. Yaşam alanları iyileştirilerek barınaklarda gönüllülerin de desteğiyle bakılması taraftarıyız. Bunun için çok güzel projelerimiz var. Umarım Mahra Melin'im, hayatını boşu boşuna  kaybetmemiştir. Mahra Melin'in, yaşıtları, bundan sonra doğacak çocuklar ve insanlar için bir ışık olduğuna inanıyoruz.'

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!

OLAY
Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk,
Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesineb sevk edilmişti. Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz
üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.
FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!
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