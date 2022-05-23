  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi

Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem 1,5 yılın ardından New York'ta ortaya çıktı. ABD'nin daha önce yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Erdem'in ABD'de olduğu bu fotoğraflarla belgelendi.

Ekleme: 23.05.2022 - 09:09 Güncelleme: 23.05.2022 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin talebi üzerine ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra ortaya çıktı. 24 TV'nin ulaştığı fotoğraflara göre, FETÖ'cü Erdem'in yeni adresi New York oldu. Bir restoranda yemek yediği görünen firari FETÖ'cünün, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.

Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.

ARİF ERDEM BU KEZ NEW YORK'TA ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'cü Arif Erdem, ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıktı. Arif Erdem, aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bir Türk vatandaşı FETÖ firarisini tanıdı ve o anları kayda aldı.

FETÖ ELEBAŞIYLA 289 KEZ GÖRÜŞME

Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

Arif Erdem aynı zamanda ByLock kullanıcısıydı bir gizli tanık beyanına göre örgütte imam olarak nitelendiriliyordu.

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!
FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?
Başkan Erdoğan'dan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Bakan Kurum Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Yer Tunceli: Askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
Gıda komitesi enflasyon için toplanıyor! Fiyat tedbirleri, tarımsal ürünler ve arz gündemde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı .
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?
Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Süre üzer mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar...
Kırım Tatarları ve Ukraynalılar'dan sürgünün 78. yılında Rusya'ya tepki
Niğde'deki kazada yaşamını yitirmişti: İlayda Karakoco toprağa verildi
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı
Binlerce Yeşilaycı Pedalları bağımlılıkla mücadele için çevirdi
ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'
ABD'nin Türkiye korkusu: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza; Başkan Erdoğan'ın NATO tepkisi gündemden düşmüyor
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Son firari yakalandı!
Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular!
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu!

Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu!

Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

2050'de yemek menüsüne girmesi muhtemel gıdalar

2050'de yemek menüsüne girmesi muhtemel gıdalar

Uzmanlardan kene uyarısı

Uzmanlardan kene uyarısı

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak