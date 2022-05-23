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Eren Abluka operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Eren Abluka operasyonları ile yurt içinde PKK’ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün seçkin birlikleri PKK’nın inleri başlarına yıkarken Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist ölü olarak ele geçirdi.

Ekleme: 23.05.2022 - 09:06 Güncelleme: 23.05.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Eren Abluka operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına Eren-Abluka operasyonları başlatıldı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan Eren Abluka 5 operasyonu Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

EREN OPERASYONLARI BAŞLANGINÇ NOKTASI

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ilk darbeyi Şırnak'ın Bestler- Dereler bölgesinde vurarak Eren operasyonlarına başladı. Şırnak'ta bulunan Bestler Dereler, teröristlerin geçtiği, sızmaların en fazla yaşandığı ve çatışmaların en yoğun bölge olmasından dolayı PKK için kritik noktalar arasında yer alıyor.
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