Eren Abluka operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına Eren-Abluka operasyonları başlatıldı.2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİŞırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan Eren Abluka 5 operasyonu Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.EREN OPERASYONLARI BAŞLANGINÇ NOKTASIGüvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ilk darbeyi Şırnak'ın Bestler- Dereler bölgesinde vurarak Eren operasyonlarına başladı. Şırnak'ta bulunan Bestler Dereler, teröristlerin geçtiği, sızmaların en fazla yaşandığı ve çatışmaların en yoğun bölge olmasından dolayı PKK için kritik noktalar arasında yer alıyor.