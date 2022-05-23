Emekli ve memur maaşları için 3'lü hesap!

Ocak ve Temmuz ayında belirlenen emekli ve memur zammı için TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını paylaşmıştı. Bununla beraber Merkez Bankası da merakla beklenen Mayıs ve Haziran rakalarını içeren 'Enflasyon beklenti anketi'ni yayımladı. Öte yandan Bakan Bilgin yaptığı son dakika açıklamayla Temmuz zammı ile beraber ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon verilerine odaklandı. Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti.Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.TÜİK'in 4 aylık enflasyon oranı olan yüzde 31,71'i açıklamasıyla beraber emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak.Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.TÜİK'in Nisan ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası 4 aylık 'Memur enflasyon farkı' da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.Yani 4 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı, '31,71-7,5+7' hesabına göre yüzde 31,21 olarak kesinleşmiş olduYeni haftaya girilirken Merkez Bankası enflasyon beklentisi de netleşti. Yeni yayımlanan, Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.6 AYLIK BEKLENEN RAKAMLARA GÖRE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI: YÜZDE 41Eğer beklenen bu enflasyon rakamları gerçekleşirse;TÜFE endeksi 968,65'e, 6 aylık enflasyon yüzde 41'e yükselecek.Bu 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı olacak.Memur ve memur emeklisi ise '41-7,5+7' hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.Öte yandan Temmuz zammı için 1,5 aydan daha kısa bir zaman kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları öne çıktı. Bakan Bilgin, 'Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var' dedi.Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleri ile beraber ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; memur zammı yüzde 43 (40,5+2,5) olarak gerçekleşecek. Buna göre;Memurlar maaşları için 3 başlıkta yeniden hesaplama yaptık...4 aylık enflasyon rakamları ile (Yüzde 31,21)Merkez Bankası anketinden çıkan enflasyon beklentilerine ile 6 aylık hesap (Yüzde 40,5)Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5 ek zamlı artışla birlikte hesaplanan 6 aylık hesap (Yüzde 43)GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 27987 - 29969 - 30502ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 14680 - 15719 - 15999MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 8993 - 9630 - 9801ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11373 - 12179 - 12395KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 25599 - 27412 - 27899BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 14646 - 15683 - 15962POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 12735 - 13637 - 13880UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17467 - 18703 - 19036HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 10957 -11733 - 11942MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15010 - 16073 - 16359TEKNİSYEN (Lise mezunu) - 11/1 - 7132 - 9358 - 10020 - 10199PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24102 - 25808 - 26268ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14182 - 15187 - 15457VAİZ 1/4 - 9003 - 11813 - 12649 - 12874AVUKAT 1/4 - 10934 - 14347 - 15362 - 15636* Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.Emekli ve memmur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da duyurulacak. TÜİK'in açıklamasının ardından 5 aylık emekli zam oranı ve memur enflasyon farkı kesinleşecek.