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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok!

Yunanistan'ın F-16'ları Türkiye'ye vermemesi için ABD'ye telkinde bulunduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, ''Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir'' dedi.

Ekleme: 23.05.2022 - 20:25 Güncelleme: 23.05.2022 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündem ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları: 

''Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir.

Stokholm sokaklarında terör örgütleri, örgüt liderlerinin posterleri ile gösteri yaptılar. Sayın Anderson, bak sokaklarında terör gösterileri yapılıyor ve senin polisin onları korumaya alıyor. Aynısı Almanya'da da yaşanıyor. Ama orada bizim vatandaşlarımız bir gösteri yapıldığında Alman polisi şiddet uyguluyor. Hatta bunu 15-16 yaşındaki Türk çocuklarına yapıyor.

Atılması gereken adımları nasıl atacağımızı biliyoruz.''
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