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Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı

Adana’dan Konya istikametine gitmekte otobüs Niğde Ulukışla yakınlarında devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5’i ağır olmak üzere 41 kişi de yaralandı. Otobüsün Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı belirtildi.

Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı
Ekleme: 22.05.2022 - 09:15 Güncelleme: 22.05.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı
Kaza, Niğde Eminlik Kavşağı Ulukışla Otoyolu'nun 25'inci kilometresinde sabah 04.15 sıralarında meydana geldi.

Adana'dan Konya istikametine gitmekte otobüs şarampole devrildi.

Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı

KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ VARDI
Korkunç kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken toplamda 5'i ağır 41 kişi de yaralandığı öğrenildi.

Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı

Niğde Valisi Mustafa Koç kaza sonrasında olay yerine geldi.

Burada görevlilerden bilgi alan Vali Koç, otobüsün bilinmeyen bir sebeple devrildiğini ve otobüsün içinde Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğunu ve 41 yaralının olduğunu belirtti.

Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin yolcu olduğu belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü belirtildi.
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