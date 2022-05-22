Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

: Meteoroloji, yeni haftanın hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre; pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek olan hava sıcaklarının, çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR!Pazartesi günü ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekliyor.İSTANBUL YAĞIŞLIBazı illerde yarın beklenen hava durumu ise şöyle:İstanbul sağanak yağışlı 22 dereceAnkara sağanak yağışlı 21 dereceBursa güneşli 25 dereceİzmir güneşli 29 dereceAntalya parçalı bulutlu 29 dereceMersin parçalı bulutlu 26 dereceKonya parçalı bulutlu 23 dereceDiyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 24 dereceGaziantep parçalı bulutlu 23