Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji yeni hava tahminlerini açıkladı. Yarın ülke genelinde sıcaklıkların düşeceği; Ege ve Marmara'nın batı kesimleri hariç yurt genelinde kuvvetli yağış beklendiği vurgulandı. İşte bazı illerdeki hava durumu…
: Meteoroloji, yeni haftanın hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre; pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek olan hava sıcaklarının, çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR!
Pazartesi günü ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekliyor.
İSTANBUL YAĞIŞLI
Bazı illerde yarın beklenen hava durumu ise şöyle:
İstanbul sağanak yağışlı 22 derece
Ankara sağanak yağışlı 21 derece
Bursa güneşli 25 derece
İzmir güneşli 29 derece
Antalya parçalı bulutlu 29 derece
Mersin parçalı bulutlu 26 derece
Konya parçalı bulutlu 23 derece
Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece
Gaziantep parçalı bulutlu 23