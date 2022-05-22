  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Irak’ta kum fırtınası alarmı: Ülke genelinde resmi tatil ilan edildi

Irak'ta bugün beklenen kum fırtınası nedeniyle alarma geçildi. Ülkede, tüm havalimanlarındaki uçuşlar askıya alınırken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

Ekleme: 22.05.2022 - 21:09 Güncelleme: 22.05.2022 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Irak’ta kum fırtınası alarmı: Ülke genelinde resmi tatil ilan edildi
Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüş mesafesinin 100 metrenin altına düşmesine neden olacak kum fırtınası nedeniyle tüm havalimanlarındaki uçuşların askıya alınacağı duyurulurken, bakanlık önümüzdeki 48 saat içerisinde özellikle ciğer hastalarının evlerinde kalması ve vatandaşlara yolculuk yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.



Irak Bakanlar Kurulu yaklaşan kum fırtınası sebebiyle ülke genelinde resmi tatil ilan ederken, Eğitim Bakanlığı da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'dan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Bakan Kurum Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Yer Tunceli: Askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı .
Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Süre üzer mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar...
Kırım Tatarları ve Ukraynalılar'dan sürgünün 78. yılında Rusya'ya tepki
Niğde'deki kazada yaşamını yitirmişti: İlayda Karakoco toprağa verildi
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı
Binlerce Yeşilaycı Pedalları bağımlılıkla mücadele için çevirdi
ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'
ABD'nin Türkiye korkusu: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza; Başkan Erdoğan'ın NATO tepkisi gündemden düşmüyor
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Son firari yakalandı!
Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular!
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi! Bakan Soylu duyurdu...
Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu!

Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu!

Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek