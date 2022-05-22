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Diyarbakır'da kanlı olay! Yardım etmek isterken...

Diyarbakır'da kurye A.K., annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Y.B.'ye, çarptı. Savrulan Y.B.'ye yardım etmek için motosikletten inen A.K., iddiaya göre çocuğun yakınları tarafından bıçaklandı. Olay anı görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 22.05.2022 - 00:13 Güncelleme: 22.05.2022 - 00:14 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da kanlı olay! Yardım etmek isterken...
Olay, Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde Ahmet Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Kurye A.K.'nın kullandığı motosiklet, ismi öğrenilemeyen annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B.'ye çarptı. Hemen motosikletten inen kurye A.K., çocuğa yardım etmeye çalıştı. Bu sırada çevredekilen ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Y.B.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde bekleyen A.K., çıkan tartışmada çocuğun yakınları olduğu tahmin edilen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasına isabet eden bıçakla yaralanan kurye A.K. de bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralanan çocuk Y.B. ve bıçaklanan kurye A.K., hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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