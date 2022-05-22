Bakan Kurum Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencileri Konya'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.