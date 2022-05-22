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Beyaz Gazete
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Adana şehitlerin isimleri okundu! Tüyler diken diken oldu!

AK Parti'nin düzenlediği Adana Gençlik Şöleni'nde duygu dolu anlar yaşandı… Stadyumda şehitlerin isimleri anons edilerek gençlerden yoklama alındı…

Ekleme: 22.05.2022 - 00:31 Güncelleme: 22.05.2022 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Adana şehitlerin isimleri okundu! Tüyler diken diken oldu!
Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genç Adana Gençlik Şöleni kapsamında bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi etkinlik kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, 'Biz bu millete aşığız' dedi. Konuşmasında siyaset simsarlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, gençlerin arasına nifak tohumu sokulmasına izin vermeyeceklerini de ifade etti.

AK Parti'nin düzenlediği Adana Gençlik Şöleni'nde duygu dolu anlar da yaşandı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce şehitlerin isimleri anons edilerek gençlerden yoklama alındı. O anlar tüyleri diken diken etti...
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