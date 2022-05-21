CHP'li başkandan bir skandal daha! 50 kişilik ekibin tüm masrafını belediyeye ödetmiş

Geçtiğimiz aylarda tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek belediye bünyesinde faaliyet gösteren 12 kütüphaneyi kapatan CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 'bu kadar da olmaz' dedirten yeni bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz hafta ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinden oluşan 50 kişilik bir ekiple Ankara'ya çıkarma yapan Sandal, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Sandal ve beraberindekiler daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek iktidar sözü verdi. 2 gün boyunca Ankara'yı gezen ekibin başta ulaşım ve konaklama olmak üzere tüm giderlerinin Bayraklı Belediyesi tarafından karşılanmış olması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Partili Özgür Hızal Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın belediye kaynaklarını kendi siyasi ikbali için kullandığını öne sürdü.12 KÜTÜPHANENİN KAPISINA KİLİT VURDUBayraklı Belediyesi'nin "öğretmen" belediye başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz aylarda tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterip ilçede faaliyet gösteren 12 kütüphanenin kapısına kilit vurdu. Kütüphanelerde çalışan bayan personeli de uzmanlık alanlarına bakmaksızın park ve bahçelere temizlik elemanı olarak sürmek istedi. Gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Sandal, bu sefer yeni bir skandala imza attı.TASARRUF DEDİ AMA…Kendi koyduğu tasarruf tedbirlerini hiçe sayan Sandal, içlerinde CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe yöneticileri ve meclis üyelerinin de bulunduğu 50 kişilik bir ekiple Ankara'ya çıkarma yaptı.PARTİ GRUP TOPLANTISINA KATILDILARTBMM'de partisinin grup toplantısına katılan Sandal ve beraberindekiler daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek "iktidar sözü" verdi.TARTIŞMA YARATTI2 gün süren Ankara Gezisinin başta ulaşım ve konaklama olmak üzere tüm masrafları Bayraklı Belediyesi kasasından karşılandı. Bir yandan 'tasarruf ediyoruz' diyerek ilçedeki 12 kütüphaneyi kapatan Sandal'ın tamamı CHP'lilerden oluşan 50 kişilik grubun 2 günlük Ankara gezisi boyunca tüm masrafları belediye kasasından karşılaması tepkileri de beraberinde getirdi.BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞUNU UNUTUYORBayraklı Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis üyesi Özgür Hızal yaşananlara tepki gösterdi.Serdar Sandal'ın Bayraklı Belediye Başkanı olduğunu birçok defa unuttuğunu belirten Hızal; "Başkan Sandal'ın belediyenin kaynaklarını Bayraklı CHP İlçe Kongresinde kendi siyasi menfaatleri için kullandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi benzer bir hadiseyi siyaseten, siyasi ikbalini düşünerek CHP Genel Merkezindeki konumunu sağlamlaştırmak için tüm ilçe teşkilatını ve meclis üyelerini belediye kaynakları ile Ankara'ya götürmesiyle bir kez daha gördük. Artık üç yıl geride kaldı. Belediye Başkanlığı süresinin dolmasına çok kısa bir süre kaldı. Serdar Sandal'a, tavsiyemiz CHP'nin delegesi olduğu kadar çok daha önemli bir görevi olan Bayraklı Belediye Başkanlığına vakit ayırıp tüm motivasyonunu Bayraklıya harcamasını yönündedir." Diye konuştu.