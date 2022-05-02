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Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. Suruç ilçesinde 16 yaşındaki genç çocuk anne ve babasının tartışmasına dâhil oldu. Genç, tartışmada babasının kafasına balyozla vurarak öldürdü.

Ekleme: 2.05.2022 - 23:34 Güncelleme: 2.05.2022 - 23:48 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti
Olay bugün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Karaca Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karaca Mahallesi'nde bulunan bir evde ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Aslan, henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı eşi H.A ile tartışmaya başladı.


Dışarıdan eve gelen çiftin 16 yaşındaki oğlu K.A da tartışmaya dahil oldu. K.A. (16) daha sonra babasının kafasına balyozla vurdu. Baba Mehmet Aslan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde baba Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Aslan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Babasını balyozla öldüren genç jandarma ekiplerine teslim olurken, olayda kullanılan balyoz da evde bulundu. Babasını öldüren 16 yaşındaki K.A. Jandarma tarafından gözaltına alınırken, anne H.A. da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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