Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Fiyatları artırana müsamaha yok'

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. Bakan Nebati, bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.Bakan Nebati, ekonomi gündemini değerlendirerek, şu mesajları verdi:Küresel olumsuzluklarla birlikte ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak TÜFE enflasyonu hızlanmış ve Mart ayı itibarıyla yüzde 61.1'e ulaşmış durumda. Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladık ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık.Enflasyon beklentilerini de gün be gün iyileştirmeyi, enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz.YENİ TEDBİRLER DEVREYE GİRECEKGıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptık. İşletmelerimizin de bu indirimleri fiyatlara yansıtmalarını bekliyoruz.Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini düşürmek için de çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahını ve alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda ilerliyor. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız.HAKSIZ FİYAT ARTIŞINI MÜSAMAHA YOKTemel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz.Gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi. Usulsüzlükler tespit edilenlere cezai işlemler uygulandı; vergi incelemesine sevk edildi.ENFLASYON KORUMALI TAHVİLBireysel yatırımcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırlıyoruz. İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve Hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız.YASTIK ALTINDAN ÇIKAN ALTIN ARTACAK1 Altın Toplama Sistemini başlattığımız 1 Mart 2022 tarihinden bu yana vatandaşlarımızın sisteme olan güven ve ilgisi artarak devam ediyor. Sistem, 81 ilde aktif şekilde uygulanıyor ve sisteme dâhil olan kuyumcu, rafineri ile bankaların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu artış, önümüzdeki dönemde toplanan altın miktarında da belirgin bir artış olacağına işaret ediyor.