Başkan Erdoğan Ukrayna açıklaması: Çözüm noktası Türkiye olacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;Rabbime hamd olsun, sabrettik. Bugün Çamlıca Camii'nde 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık. Biliyorsunuz bizde bayramlar kardeşliğin bir simgesidir. Sevginin beraberliğin bir simgesidir. Bunu yaşamanın huzuru mutluluğu içerisindeyiz. Temennim odur ki inşallah milletimizin beraberliğine vesile olacaktır.Bakın biz burada bayramı eda ettik. Ama şu anda silahlı kuvvetlerimizin en üst kademesi Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Ve bütün tugay komutanlarıyla beraber oldular. Ben de kendileriyle görüşmeleri yaptım.Her yerde bu birlik beraberlik güçlenerek devam ediyor. Şu anda İçişleri bakanımız yine alanda, o da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu vesileyle ben bu hassasiyeti yakalamak suretiyle, bu birliği beraberliği teyit eden tüm girişimleri mutlulukla takip ediyorum.Cumartesi günü benim danışmanım büyükelçi İbrahim Kalın bey, Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat bey onlar Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar."ARZUMUZ PUTİN VE ZELENSKİY'İ İSTANBUL VEYA ANKARA'DA BİR ARAYA GETİRELİM"Yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar. Ve bu hafta içerisinde sayın Putin ile bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. Tabi bu arada, kendileri de Ukrayna tarafı olsun Rusya tarafı olsun hububat ihracatında falan onlar da destek istiyorlar. Bu konuları da Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız. Ama bu tahliyelerin hızlandırılması süreci ve bu konuda her türlü adımı atıyoruz, inşallah atacağız. Ama burada tabi liderlerin bir araya gelmesi. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim.ÇÖZÜM NOKTASI TÜRKİYE OLACAKTIRUkrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası Türkiye olacaktır. İstanbul veya Ankara olacaktır. Sayın Putin bu konularda çok hassas. Elinden gelen desteği de vereceğini söyledi. Ama bu arada da biliyorsunuz Körfez ile ilgili çok olumlu gelişmeler var. Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır. Suudi Arabistan - Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek.SUUDİ ARABİSTAN TEMASLARISuudi Arabistan'dan gelecek olan inşallah kardeşlerimizin, Türkiye'deki onların Turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Ben bu turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum.BAŞKAN ERDOĞAN CAMİDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİBugün sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Başkan Erdoğan namaz sonrası burada cemaate hitap etti.