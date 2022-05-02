Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler

Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken iki polis tarafından darbedilen 47 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Mannheim kentindeKİ Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdülerPolisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.