2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.İKİ YIL SONRA BİR İLK: İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİBuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, bin 344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı bin 402 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 501 bin 398 doza yükseldi.