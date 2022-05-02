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2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!

Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Ekleme: 2.05.2022 - 23:17 Güncelleme: 2.05.2022 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.

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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, bin 344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı bin 402 oldu.

2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.


Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 501 bin 398 doza yükseldi.
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2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
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