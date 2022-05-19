  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 1977'de uzaya fırlatılan ve hala görevine devam eden Voyager 1 isimli keşif aracında oluşan "gizemli" sorunu çözmek için uğraşıyor..

Ekleme: 19.05.2022 - 22:10 Güncelleme: 19.05.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.
NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) internet sayfasından yapılan basın açıklamasında, 45 yıldır uzayın derinliklerinde keşif görevine devam eden Voyager 1'in 'yürüttüğü faaliyetlerle merkeze gönderdiği veriler arasındaki uyumsuzluğa' işaret edildi..

JPL mühendislerinin açıklamasında, 'Yıldızlararası kaşif normal çalışıyor, bilim verilerini toplayıp geri getirmenin yanı sıra Dünya'dan komutlar alıyor ve yürütüyor. Ancak sondanın tutum artikülasyon ve kontrol sisteminden (AACS) alınan okumalar gemide gerçekte neler olduğunu yansıtmıyor.' ifadesine yer verildi.

Voyager'ın anteninin hala Dünya'ya dönük ve sinyallerinin güçlü olduğundan emin olduklarını belirten JPL ekibi, bu yanlış verinin doğrudan bu cihazdan mı geldiğini yoksa başka bir sistemin buna neden olup olmadığını tespite çalıştıklarına dikkati çekti.

'Darbeciler karşılarında işte bu gençliği buldular'

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak için 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1 Dünya'ya 23,3 milyar kilometre, Voyager 2 ise 19,5 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yıldızlararası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahat etmesi 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile Voyager arasındaki bir mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor.

ABD'den 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki endişeleri çözülebilir' mesajı
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs 1919’a soykırım diyen Apolas Lermi'ye sahip çıktı! İBB bünyesinde konser
Başkan Erdoğan, EuroLeague'de finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı
Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşisi
Başkan Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı
Çeşme’de bayramda gençlere CHP’li belediye zorbalığı
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
AK Parti'de görev değişimi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar.
Başkan Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO için rest çekti! NATO'dan flaş Türkiye açıklaması.
Gençlerle 19 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'li Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili tepki çeken ilanları toplatıldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Türkiye'yi ziyaret edecek
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi
Yunanistan'ın 'Pontus' iddiasına Milli Savunma Bakanlığından tepki
Türkiye'nin veto haklılığı! Askerlerimizi şehit eden roketatarlar İsveç'ten
Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye barınak tepkisi: Koskoca İBB yapmıyor
Fatih’te İSKİ’ye ait içme suyu borusu patladı
Rus ordusunda yeni kriz! Putin o komutanını kovdu!
Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok.

Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok.

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: Genel atamalar belli oldu!

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: Genel atamalar belli oldu!

Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var.

Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var.

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı