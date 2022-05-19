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Dördüncü sondaj gemisi demir attı! 'Alparslan' gümbür gümbür geliyor...

7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Alparslan'ın , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olacağı açıklanmıştı. Edinilen son dakika habere göre; Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonra 4'üncü gemi Mersin'e ulaştı...

Dördüncü sondaj gemisi demir attı! 'Alparslan' gümbür gümbür geliyor...
Ekleme: 19.05.2022 - 09:21 Güncelleme: 19.05.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Dördüncü sondaj gemisi demir attı! 'Alparslan' gümbür gümbür geliyor...
Türkiye'nin Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından hidrokarbon arama çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye bir yandan da gemi filosunu genişletiyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi filoya katılıyor.

DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİMİZ ALPARSLAN MERSİN'DE

Edinilen bilgiye göre; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil edilen yeni gemi Mersin Taşucu Limanı'na demirledi. Boyama işlemi ve kontrollerin ardından mesaisine Doğu Akdeniz'de başlayacak.

DÜNYADAKİ 5 GEMİDEN BİRİ

Dünyada bu sınıfta toplam beş gemi bulunurken, son hamlesiyle Türkiye de bu gemilerden birine sahip oluyor. Uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston olan yeni sondaj gemisi, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik de mürettebat kapasitesi bulunan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi taşıyacak. Diğer yandan, 7'nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor. Çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi olan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı (CMC) sistemi yer alıyor.

ÇOK ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Ayrıca gemide, Basınç Kontrollü Sondaj (MPD) sistemi kullanılıyor. İleri teknolojiyle donatılan geminin isminin ne olacağı da merak konusu. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya katılacak 4'üncü sondaj gemisinin adı henüz netleşmezken, bazı seçenekler değerlendiriliyor. 4'üncü sondaj gemisinin adının "Alparslan" olabileceği üzerinde duruluyor.

SONDAJ GEMİLERİ KARADENİZ'DE

Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç katacak sondaj gemisinin ilk görev yerinin ise Karadeniz'de gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor. Öte yandan, Karadeniz'deki arama ve sondaj faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor. Hâlihazırda Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni sondaj gemisi Türkali-4 sondaj kuyusunda, Yavuz sondaj gemisi de kuyubaşı vanası bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ise İstanbul'da bakımda bulunuyor.

Yeni sondaj gemisinin yola çıktığını bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık.

Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasını yapmıştı.
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