Başkan Erdoğan, EuroLeague'de finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY EuroLeague'de finale yükselen Anadolu Efes'i tebrik etti.

Basketbol THY EuroLeague Final Four ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-74 yenen Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 3. kez finale yükseldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY EuroLeague Final Four ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen takımı tebrik edip, başarı dileklerini iletti.