81 ile yeni TOKİ projesi! Bakan tarihi duyurdu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Gündemin sıcak tartışma konularından biri olan Atatürk Havalimanı'nda tek pistin kalacağını söyleyen Bakan Kurum, konut fiyatlarının normalleşeceğini ve hammadde fiyatlarının düşeceğini belirtti. Yeni bir müjdenin olacağını belirten Kurum şu ifadeleri kullandı:"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ PROJEYİ AÇIKLAYACAK"TOKİ özel bütçeli bir kuruluş, yapmış olduğumuz bütün sosyal konutlarda vatandaşımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesi için sübvanse ediyoruz. Vatandaşımız aidat öder gibi taksitle ev sahibi oluyor. İnşallah yakın zamanda sayın Cumhurbaşkanımız yeni projeyi açıklayacak. Tamamen özel bütçe kaynaklarıyla yapıyoruz. Hazine'den bu noktada 1 kuruş çıkmıyor. 10 milyarı aşkın maliyetle vatandaşımıza, milletimize bu alanları armağan ediyoruz."SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AĞUSTOS'TA MÜJDELEYECEK"Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışını bire bir takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladı. Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladık. Kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, genel başkan yardımcılarımızla, belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz.Bunu sayın Cumhurbaşkanımız yakında açıklayacaktır. Yereldeki talepleri de dikkate alarak bu proje gerçekleşecek. Tüm dünyada tedarik zincirinde bozulma oldu, tarihte görülmemiş enflasyonlar yaşandı tüm dünyada. Konut maliyetleri bu noktada arttı. Biz maliyetleri düşürecek, sektör ve vatandaşımıza daya uygun şartlarda konut ve erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. TOKİ ile konut ürettik. 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız."YABANCILAR KONUT FİYATLARINDA ETKİLİ DEĞİL"Şehirlerimizde sanayi üretimini arttıracak bir projeyi de sayın Cumhurbaşkanımız milletimize müjdeleyecek. Vatandaşlarımızın konuta erişebilecek tüm adımları atacağız. Öncelik burada artışların en fazla yaşandığı iller. Konut ve kira artışlarının yaşandığı iller. Vatandaşlarımı aidat eder gibi ev sahibi oluyor. Bu projeyi devam ettireceğiz. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon konut üretiliyor Bunun 500 bini yeni, 1 milyonu ikinci el konutlar. Son 5 yıla baktığınızda yılda 40-50 bin civarında yabancılar konut alıyor. Yabancının almasıyla konut fiyatının artması aynı düzlemde değil. Yabancılar aldı diye konut fiyatları artmıyor."350 BİN KONUTUMUZ SAHADA DEVAM EDİYOR"1,5 milyon konut satılıyor. Bunun yüzde 3'ünü, 2,5'uğunu yabancılar alıyor. Yüzde 2,5 nasıl olur da konut fiyatını değiştirir? Bu matematik olarak mümkün mü? 200 yıllık Tapu Kadastro bizim bakanlığımıza bağlı. Verilere göre konuşuyorum. Yüzde 3'ünün yabancıların satın aldığı yerde konut fiyatlarının belirlenmesi söz konusu olamaz. Kentsel dönüşümde 2013 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlikte Türkiye'nin her yanında 1 milyon 300 bin konutu göğüsledik. İstanbul'da şu anda kentsel dönüşüm konutu 140 bin. Türkiye çapında 350 bin konutumuz sahada devam ediyor. 800 şantiyemiz var bizim. Buna ilişkin inşallah sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımıza müjdeleyecek. Yine meydan projelerimiz var. Bursa'da Ulu Camii'nin etrafında ne kadar çarpık yapı varsa yıktık. Bakanlığımız ve büyükşehirlerimizle birlikte. Bitlis deresinde türkülere konu olan 5 minaremizi, tarihi yapıları gün yüzüne çıkarıyoruz. Erzurum'da Üç Kümbetler'de kaleyi açıyoruz. Sinop'a gidin bakın. CHP yönetiyor. Orada bir meydan projesi yapıyoruz, belediyeyle birlikte yapıyoruz."20 YILDA 1 MİLYON 137 BİN KONUT YAPTIK"İnşallah hem deprem riskini bertaraf edecek çalışmalarımızı yapacağız. Konut fiyat artışlarını, kira fiyat artışlarını aşağı çekecek hamleleri, partimiz, genel başkan yardımcılarımız, bakanlıklarımız hep birlikte çalışıyoruz. Biz 20 yılda 1 milyon 137 bin konut yaptık. Dünyada bir ülke örnek gösterebilir misiniz?"ÖYLE BİR DÖNÜŞÜM YAPTIK Kİ, ÇİÇEKLER GİBİ ESER OLUŞTU"Bahçe, park, meydan bir ihtiyaç. İnsanlar orada sosyalleşiyorlar. Biz medeniyetlerimizin tarif ettiği şekliyle yapıyoruz. Yatay mimari esaslı olduğunu sayın Cumhurbaşkanımız her yerde söylüyor. Bakanlık olarak 4-5 katı geçecek bina yapmadık. Dereli yıkıldı, yerle bir oldu, vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Söz verdiğimiz gibi 1 yılda inşa ettik. Elazığ, Malatya'da deprem oldu. 1 yılda 36 bin konutu yöresel mimariye uygun şekilde yaptık. İzmir'de deprem oldu, tarihinde yok 5 bin konut yaptık. Öyle bir dönüşüm yaptık ki gelin gibi, çiçekler gibi orada bir eser oluştu."İNŞALLAH BU SENE REKOR RAKAM AÇIKLAYACAĞIZ"1,5 milyon konut satılmış geçen sene. Bunun 44-45 binini yabancılar almış. Yüzde 3 ediyor. Bu oranda satılıyor. 5 yıllı veriler bende var. Bunları paylaşırız. Kanal İstanbul'da 300 milyon metrekare rezerv alanımız. Orada yabancıya satış 1 milyon 100 bin metre kare. Hani nerede sattık? Genelde Türkiye'de 600 bin yeni 600 bin eski konut satılır. Geçen sene bu rakam 1,5milyona çıktı. Konut kredisini 0,49'a düşürüp Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Maliyetlerin artma sebebi dünyada yaşanan tedarik zincirinden kaynaklı. Bir de Rusya-Ukrayna krizi geldi. Hammadde bulamıyorsunuz. Şimdi tedarik zinciri normale dönecek. Hammedde girdi fiyatları azalacak. Azalmasıyla maliyetlerimiz düşecek. Pandemi sürecinde hiçbir devletin vermediği destekleri milletimize verdik. Burada da gereken her şey yapılıyor, yapılacak."KONUT FİYATLARI NORMALLEŞECEK"Sosyal konutta geçen sene 100 bin açıkladık. İnşallah bu sene rekor bir rakam açıklayacağız. Konut fiyatları normalleşecek. Biz normalleşmesi adına devlet olarak yapılması gereken her türlü müdahaleyi yapacağız. Maliyetleri düşürmek için gerekli olan her türlü katkıyı özel sektörümüze, vatandaşımıza vereceğiz. Konut edindirme amacıyla her projeye destek vereceğiz. Konutu sadece konut imarlı yerlere yapacağız. Orası boş hadi gidelim yapalım diye bir şey olamaz. KDV , vergi, resim harç muafiyeti uygulayacağız.