İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği! ABD'den dikkat çeken açıklama

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulundu.Görüşmede ikili görüşmelere odaklanacaklarını ve ABD ile anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir kez daha şunu gösterdi, Türkiye ve ABD dost ve ittifak olarak daha iyi iş birliği yapmalı. Bu sadece bizim değil bölgemizde ve ötesindeki dost ve müttefiklerimizin de beklentisi.' değerlendirmesinde bulundu.'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ KARŞILANMALI'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:'Türkiye, bu savaş başlamadan önce dahi NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Bu iki ülkenin olası NATO üyeliklerine ilişkin bizim de meşru endişelerimiz var. Onlar terör örgütlerini destekliyorlar. Savunma ürünleri ihracatı konusunda da kısıtlamalar var. Biz endişelerimizi açıkladık, iki meslektaşımla da Berlin'de konuştum. Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı.'ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: 'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ KARŞILANABİLİR'Bakan Çavuşoğlu'nun NATO mesajı sonrası ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda 'Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini', ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.Sullivan, Biden'ın yarın başlayacak Güney Kore ve Japonya ziyaretlerini değerlendirmek üzere Beyaz Saray basın odasında gazetecilerin karşısına çıktı.Söz konusu ziyaretin Biden'ın başkanlığı döneminde Asya Pasifik bölgesine yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirten Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu da değerlendirdi.Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık başvurusunun 'tarihi önemde' olduğunu belirterek söz konusu ülkelerin üyeliğine desteklerinin tam olduğunun altını çizdi.TÜRKİYE YORUMUTürkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı tutumunu da değerlendiren Sullivan, 'Günün sonunda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya etkili bir şekilde erişebileceğine ve Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz.' yorumunu yaptı.Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in bu konuda Türkiye ile doğrudan iletişimde olduğunu belirterek 'Biz de aynı zamanda bu süreci kolaylaştırmak adına Türkler ile görüşüyoruz. Ben bugün kendi mevkidaşımla görüştüm, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da şu dakikalarda kendi mevkidaşı ile görüşüyor.' ifadesini kullandı.Süreç konusunda olumlu olduklarını belirten Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da yarın Beyaz Saray'da İsveç ve Finlandiya liderlerini ağırlayacağını söyledi.'FARKLILIKLARIN ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYORUMSullivan, Türkiye'nin yanı sıra başka NATO üyesi ülkelerin de İsveç ve Finlandiya'nın adaylığına karşı çıkma ihtimali durumunda ne yapılacağının sorulması üzerine, 'Batı müttefiklerinin en iyi yanlarından birisi de farklı fikirlerin olması.' ifadesini kullandı.Herhangi bir farklı düşünce olması konusunda ortak bir alan bulunabileceğine işaret eden Sullivan, 'Ben farklılıkların çözülebileceğine ve NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya destek konusunda tek ses olabileceğine inanıyorum.' dedi.PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR!Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde Guterres ile bir araya geldi.BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu ABD'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun genişlemesi ve Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alındığı kaydedildi.Görüşme, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun da yer aldığı Türkevi binasında gerçekleşti.