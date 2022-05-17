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Yerli otomobil TOGG’dan güzel haber! Trafiğe çıkacağı tarih belli oldu

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobile dair önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. TOGG'da güzel haberi de duyuran Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil banttan inerek trafiğe çıkış tarihini açıkladı.

Ekleme: 17.05.2022 - 20:44 Güncelleme: 17.05.2022 - 21:03 / Editör: Ozge Selin
Yerli otomobil TOGG’dan güzel haber! Trafiğe çıkacağı tarih belli oldu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil ile ilgili önemli bilgililer de verdi.

AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK!

Hisarcıklıoğlu, 'Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

İŞTE TOGG'UN TRAFİĞE ÇIKIŞ TARİHİ!

Hisarcıklıoğlu, '2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'' dedi.


Yerli otomobil TOGG’dan güzel haber! Trafiğe çıkacağı tarih belli oldu
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