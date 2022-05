Rusya'da yeni dönem: Mc Donalds yerine Türk döneri.

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, Kremlin'e tepki olarak Rusya'dan çekilme kararı almıştı.Mart ayında 850 şubesini kapatan McDonald's'ın bu kararı, Türk dönercilere yaradı.MCDONALD'S RUSYA'DAN ÇEKİLDİ! TÜRK DÖNERİNE İLGİ PATLADIÇoğu, Türk girişimciler tarafından işletilen döner büfeleri, son iki ayda satışlarını 23 katına çıkardı.Uzmanlar sadece McDonald'sın kapanmış olması değil aynı zamanda ekonomik zorluklar nedeniyle de Rusya'da dönere olan olağanüstü talebin artarak devam edeceğini tahmin ediyorlar.Rusya'da dönercilik yapan Ender Çaçan, 'Yaptırımlar sonucunda McDonald's'ın kapanmasından dolayı işlerde artış var. Biz bundan memnunuz. Hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de dönerimizin reklamını yapıyoruz.' dedi.Rus vatandaşı kadın 'Ben hayatımda ilk kez dönerle Türkiye'de tanışmıştım. Moskova'da da arkadaşlarıma hep birlikte döner yemeği tavsiye ediyorum. Çünkü dönerin hazırlanmasında taze et ve sebzeler kullanılıyor. Oldukça sağlıklı bir yemeyecek. McDonald's gibi zararlı fast food restoranlarının kapanmış olmasına kesinlikle üzülmedim. Hatta iyi oldu diye düşünüyorum' şeklinde konuştu.Moskova'da bulunan bir Türk müşteri ise, 'Türkiye'deki lezzetiyle aynı. Ben de memnunum ve yiyorum. Daha çok açılmasını isterim Türk mutfağı, Türk döneri.' dedi.Moskovalılar da Türk dönerinin Amerikan fast food'larının yerini alabileceğini ve döneri çok sevdiklerini söylüyor.Diğer bir Rus erkek vatandaşı da, 'Ben dönerle Moskova'da tanıştım. Dönerin etten nasıl hazırlandığını bizzat gözümüzle görme fırsatı olduğu için dikkatimi çekti. Tabii ki tadı da şahane. Moskova'nın merkezinde Türk döneri yemek çok güzel. Ama bir gün dönerin vatanı Türkiye'ye gidip oradaki dönerle Moskova dönerini de kıyaslamak isterim.' ifadelerine yer verdi.Son yıllarda Rusların en sevdiği sokak lezzeti haline gelen döneri en çok öğrenciler, taksiciler, kuryeler ve ofis çalışanları tüketiyor.Ruble kuruna bağlı olarak maliyetlerde yaşanan istikrarsızlık nedeniyle dönerciler, McDonald's restoranlarının bir daha açılmaması ve Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor.Bir diğer Rus vatandaşı kadın ise, 'Burada çok güzel döner yapıyorlar. Ben zaten Türkiye hayranı olduğun için Moskova'daki döner bana hep Türkiye havası yaşatıyor. Moskova'nın merkezinde Türk döneri yemek çok hoş. Ayrıca dönerin sağlıklı bir yiyecek olması da benim için önemli' dedi.Moskova'da yıllardan beri döner ustası olarak çalışan Okan Taşkesen, dönerin McDonalds ile kıyaslanamayacak kadar iyi olduğu görüşünde.Taşkesen, 'McDonald's ile dönerin farkı; tavuk ve et döner doğal yapıyoruz. Çok büyük farkı var. Bu hem sağlıklı hem hijyenik hem doğal dönerlerimiz özellikle Türk dönerleri. Ve yüzde 100 dana etimiz var kıymasız. Yüzde 100 doğal. Hiçbir katkı maddesi yoktur.' açıklamasını yaptı.RUSYA'DA DÖNER NE KADAR?Döner son yıllarda Rusların en sevdiği fast food ya da sokak yemeği haline geldi.Döner fiyatları da Rusların bütçesine çok uygun. Dana etinden hazırlanmış dönerin fiyatı ortalama olarak 3 ila 5 dolar arasında değişiyor.MOSKOVA'DA İLK MCDONALD'S NE ZAMAN AÇILDI?Moskova ilk McDonald's restoranıyla 31 Ocak 1990'da burada Puşkin meydanında tanıştı.Bu olay o zaman Sovyet insanının Batı kültürüyle ilk buluşması olarak tarihe geçti.O zamandan beri her sene yeni ziyaretçi sayısıyla rekorlar kıran bu restoran, 32 yıl sonra Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya pazarına elveda dedi.