Başkan Erdoğan taziye ziyareti için BAE'ye gidiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önceki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretine gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önceki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BAE eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir."