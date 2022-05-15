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Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) listesini açıklaması ile belli oldu. Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinin belirlenmesi ise, -üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı gibi- parametrelerle ölçüldü. İşte Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi!

Ekleme: 15.05.2022 - 23:12 Güncelleme: 15.05.2022 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini ölçtü. Buna göre; Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu. Araştırmada; İzmir'in ilk 10'da ilçesinin olmaması dikkat çekti.

Araştırmaya göre, birinci kademe gelişmiş ilçeler, Marmara Bölgesi'nde 36, Ege Bölgesi'nde 13, İç Anadolu'da dokuz, Akdeniz Bölgesi'nde beş, Karadeniz'de iki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da birer tane bulunuyor. Araştırmaya göre ikinci kademede 173, üçüncü kademede 175, dördüncü kademede 215, beşinci kademede 222, altıncı kademede ise 121 ilçe bulunuyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GELİŞMİŞ 10 İLÇESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı araştırma ile ilgili, '973 ilçeye ait İlçe SEGE-2022 çalışmasında ise sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.' bilgisin paylaştı.

10- BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

9- ATAŞEHİR/İSTANBUL

8- BURSA/NİLÜFER

7- İSTANBUL/FATİH

6- İSTANBUL/BAKIRKÖY

5- ANKARA/YENİMAHALLE

4- İSTANBUL/KADIKÖY

3- İSTANBUL/BEŞİKTAŞ

2- ANKARA/ÇANKAYA

1- İSTANBUL/ŞİŞLİ
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