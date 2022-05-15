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Karısı ve kardeşine otogarda kurşun yağdırdı: Beni terk edip birlikte kaçtılar

Tokat'da bir şahıs, eşi ve öz kardeşine otogarda kurşun yağdırdı. Yaralanan 25 yaşındaki kadın ile 38 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlı eşi ve kardeşinin birlikte kaçtığını iddia etti.

Ekleme: 15.05.2022 - 15:22 Güncelleme: 15.05.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Karısı ve kardeşine otogarda kurşun yağdırdı: Beni terk edip birlikte kaçtılarAlınan bilgiye göre, karısı İlfer Bağlı (25) ve kardeşi Sabri Bağlı'nın (30), Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyüne çobanlık yapmak için geleceğini öğrenen Müslüm Bağlı (38), Tokat Otobüs Terminali bahçesinde beklemeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Üç çocuğunun annesi İlfer Bağlı ve kardeşi Sabri Bağlı'nın otogardan çıktığını gören Sabri Bağlı, üzerindeki tabancayla karısı ve erkek kardeşine ateş etti. Yaralanan İlfer Bağlı ambulansla Tokat Devlet Hastanesine, Sabri Bağlı ise Gazişosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Karısı ve kardeşine otogarda kurşun yağdırdı: Beni terk edip birlikte kaçtılar

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde polis ekipleri çalışma yaptı. Kaçan Müslüm Bağlı'yı polis, Behzat Üçgen Kavşağı'nda yakalayarak gözaltına aldı.

Karısı ve kardeşine otogarda kurşun yağdırdı: Beni terk edip birlikte kaçtılar

'BİRLİKTE KAÇTILAR'

Görgü tanıklarından Cafer Çelik, otogarda çalıştığını, iş yerine doğru yürüdüğü sırada Müslüm Bağlı'nın beş el ateş ettiğini gördüğünü belirterek, 'Üzerime doğru geliyordu. Tam 5 el ateş etti. Buradan döndü bayana ateş etti. Allah vermesin bizi öldürecekti. Kendimi zor kurtardım. Ondan sonra kaçtı. Bayanı içeri götürdük. Orada bayıldı.' dedi.
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